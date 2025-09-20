ROSENHEIM / BAYRISCHZELL, LKR. MIESBACH. Am Samstag, den 20. September 2025, beteiligten sich insgesamt ca. 1500 Teilnehmer an einer angemeldeten Motorradversammlung. Die Versammlung startete zunächst zur Mittagszeit in Rosenheim und bewegte sich anschließend bis zu einer Gaststätte am Sudelfeld-Sattel. Rund 50 Polizeibeamtinnen und -beamte waren dabei im Einsatz. Im Rahmen der Versammlung musste die Polizei einige Verkehrsmaßnahmen treffen. Verkehrsrechtliche Sperrungen waren zum Schutz der Motorradfahrerinnen und -fahrer teilweise notwendig.

Für den heutigen Samstag (20. September 2025) wurde beim Landratsamt Rosenheim, als zuständige Versammlungsbehörde eine stationäre beziehungsweise eine fortbewegende Versammlung mit Motorrädern angemeldet. Dabei lautete das Motto: „Demonstration gegen Streckensperrung für Motorradfahrer auf der Sudelfeldstrecke B307 Fahrtrichtung Bayrischzell“. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd kooperierte dabei im Vorfeld intensiv mit dem Landratsamt Rosenheim und dem Versammlungsleiter. Gemeinsam bereitete man sich unter engster Einbindung mit der fachlich zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim und der Motorradkontrollgruppe auf die Versammlungslagen vor.

Ab etwa 11.00 Uhr trafen die ersten Teilnehmer mit ihren Motorrädern vor dem Landratsamt Rosenheim zur Auftaktkundgebung, welche um 12.00 Uhr begann, ein. Bei der Kundgebung, an der ca. 650 Teilnehmer versammelt waren, kam es zu Redebeiträgen und einer offenen Diskussion mit dem Rosenheimer Landrat Herrn Otto Lederer. Im Anschluss fuhr gegen 13.45 Uhr ein Konvoi von insgesamt ca. 1500 Motorradfahrern unter polizeilicher Begleitung von Rosenheim über Bad Feilnbach, Großholzhausen und Brannenburg zur Gaststätte am Sudelfeld-Sattel. Dort endete die Versammlung gegen 16.00 Uhr.

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd schützten alle Versammlungsteilnehmer vor, während und nach der Versammlung. Ferner waren Mitarbeiter für das originär zuständige Landratsamt Rosenheim vor Ort. Zum Schutze der Motorradfahrer kam es teilweise zu kurzfristigen Verkehrssperrungen, um den Konvoi sicher passieren zu lassen. Insgesamt verlief die Versammlung weitgehend störungsfrei.

Die Polizei zieht nach dem Einsatz eine durchweg positive Bilanz. Die Versammlungsteilnehmer machten friedlich von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch und hielten sich an die Auflagen und Beschränkungen der Versammlungsbehörde.

Zufrieden zeigte sich auch der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Erster Polizeihauptkommissar Markus Jerger: „Es hat sich gezeigt, dass die vorrausschauenden Planungen im Vorfeld zu einem reibungslosen und sicheren Versammlungsablauf beigetragen haben. Dazu kommt das friedliche Verhalten der Teilnehmer. Besonders zu loben ist die disziplinierte Fahrweise der Motorradfahrer während des Korsos. Ein Dank gilt allen Einsatzkräften, die die Versammlung stationär und mobil begleitet und für die Sicherheit der Teilnehmer und aller anderen Verkehrsteilnehmer gesorgt haben.“

Unmittelbar nach dem Einsatzende wurde bekannt, dass eine Gruppe Motorradfahrer, welche sich auf dem Heimweg von der Versammlung befand, in einen schwereren Verkehrsunfall verwickelt war. Dieser ereignete sich gegen 15.45 Uhr im Gemeindebereich von Raubling, zwischen den Ortsteilen Großholzhausen und Litzldorf. Ein 36-Jähriger wurde dabei schwerer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bezüglich dieses Verkehrsunfalls darf auf eine gesonderte Pressemeldung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Brannenburg verwiesen werden, welche im Laufe des heutigen Samstags (20. September 2025), nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme veröffentlicht wird.