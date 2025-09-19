Sigmarszell. Am 19.09.2025, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in Sigmarszell auf der Bundesstraße 308 ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand kam dabei ein Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Dadurch touchierte der entgegenkommende Pkw die Leitplanke und fuhr anschließend in ein angrenzendes Feld. Der Pkw, welcher auf die Gegenfahrbahn fuhr, geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern. Ein dritter Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Verursacher-Pkw.

Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer verletzt und zwei Personen leicht verletzt.

Die verletzten Personen wurden mit mehreren Hubschraubern und mehreren Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von über 80.000 €. Insgesamt waren circa 70 Feuerwehreinsatzkräfte aus mehreren angrenzenden Gemeinden vor Ort.

Die B 308 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden