WÖRTH A.D.ISAR, LKR. LANDSHUT. Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:00 Uhr ein Brand an einem gemischten Wohn- und Geschäftsobjekt am Margaretenfeld, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Letztlich hatte der Brand Dachstuhl, Fassade, Garagen und ein Nachbarobjekt in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Eine 49-jährige Nachbarin wurde infolge einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Zur Klärung der noch unklaren Brandursache wurde die weitere Sachbearbeitung der Kripo Landshut überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 19.09.2025, 18:45 Uhr