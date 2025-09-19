STOCKHEIM, LKR. KRONACH. Am Freitagnachmittag kam es im Stockheimer Gemeindeteil Neukenroth zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B85. Ein 75-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die B85 bleibt im betroffenen Teilstück noch bis zirka 20 Uhr komplett gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 75-jährige Fahrer eines VW gegen 15.30 Uhr aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Fahrer eines Citroen konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Wagen kollidierten frontal. Beide Unfallbeteiligten waren bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte noch ansprechbar. Der Gesundheitszustand des 75-Jährigen verschlechterte sich jedoch und er verlor das Bewusstsein. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 57-jährige Citroen-Fahrer wurde noch in seinem Fahrzeug ärztlich versorgt und im Anschluss daraus befreit. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Kronach kümmern sich derzeit um die Unfallaufnahme vor Ort und gehen der Frage nach, warum der 75-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr kam. Sie werden dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg von einem Unfallsachverständigen unterstützt. Die Bundesstraße wird hierfür noch bis zirka 20 Uhr komplett gesperrt bleiben. Örtliche Umleitungen sind eingerichtet, weshalb es zu keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.