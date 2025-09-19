HEILSBRONN. (902) Eine 89-jährige Frau geriet am Freitagnachmittag (19.09.2025) mit ihrem Pkw ins Gleisbett einer Bahnstrecke. Passanten halfen der Frau aus dem Fahrzeug, bevor ein Güterzug es touchierte.



Die Seniorin fuhr gegen 16:35 Uhr über die Winterstraße in den Parkplatz des Bahnhofs ein. Von hier aus fuhr sie aus bislang unbekannten Gründen über einen Grünstreifen auf den Bahndamm und blieb im Gleisbereich stehen. Passanten wurden auf die Situation auferksam, eilten herbei und halfen der Dame aus ihrem Fahrzeug. Kurz darauf fuhr ein Güterzug durch und touchierte den Volvo.

Die 89-Jährge erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugs. Die Polizeiinspektion Heilsbronn ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl