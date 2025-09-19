TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Bereits zum 24. Juni 2025 nahmen die Polizeistation Traunreut und die „Zentralen Einsatzdienste“ den Betrieb in dem neuen Dienstgebäude in der Porschestraße 10, in 83301 Traunreut auf. Mit dem Besuch von Staatsministerin Michaela Kaniber erfolgte am heutigen Freitagmittag, 19. September 2025, die feierliche Einweihung des neuen Polizeidienstgebäudes.

Am heutigen Freitag (19. September 2025), ab 13.00 Uhr, erfolgte mit feierlichem Festakt die Einweihungsfeier des hochmodernen Polizeidienstgebäudes. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Herrn Leitenden Polizeidirektor Bernhard Resch, würdigte Staatsministerin Michaela Kaniber die neu geschaffenen Möglichkeiten, die das neue Gebäude bietet. „Mit diesem modernen Dienstgebäude erhalten die rund 100 Polizistinnen und Polizisten in Traunreut beste Arbeitsbedingungen. Es bietet ihnen genau den Rückhalt und das Umfeld, das sie für ihre verantwortungsvolle Arbeit brauchen. Dieses Haus ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für unsere Polizei – und zugleich ein großer Gewinn für die Sicherheit der Menschen in der Region“, so Staatsministerin Kaniber.

Im Grußwort des 2. Bürgermeisters der Stadt Traunreut, Herrn Reinhard Schroll, sowie der Rede von Wolfgang Fruth, Leitender Baudirektor des Staatlichen Bauamts Traunstein, wurde auf die Details zu dem rund drei Jahre andauernden Bau sowie die Vorteile des hochmodernen Polizeigebäudes hingewiesen.

Abgerundet wurde das festliche Programm durch die musikalische Begleitung des Bayerischen Polizeiorchesters und einen kirchlichen Segen. Symbolisch wurde der Schlüssel des Dienstgebäudes von Herrn Fruth über Frau Staatsministerin Kaniber an die Leitung des Polizeidienststellenverbunds Trostberg und Traunreut, Herrn Polizeioberrat Anton Huber und Herrn Polizeihauptkommissar Ulrich Schaller sowie dem stellvertretenden Leiter der Zentralen Einsatzdienste Traunstein, Herrn Polizeihauptkommissar Nils-Ole Bonk, übergeben.

Abschließend bot sich für Gäste und Medienvertreter in einem Rundgang ein Einblick in die 1.800 Quadratmeter welche dem Polizeistandort Traunreut auf vier Etagen seit Juni 2025 zur Verfügung stehen.

Für unsere Bürgerinnen und Bürger soll ein Tag der offenen Tür am 4. Oktober 2025 die „Tore“ ihrer Traunreuter Polizei öffnen.