Der Dienststellenleiter der PI Lindenberg, EPHK Thomas Hüttinger, tritt zum 30.09.2025 in den Ruhestand ein. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Sie deshalb ganz herzlich zum Festakt am 25.09.2025 um 10:00 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg statt.

Für nähere Informationen und die Teilnehmerplanung bitten wir Medienvertreterinnen und -vertreter bis zum Mittwoch, den 17.09.2025, 12:00 Uhr, um vorherige Anmeldung beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de. Parkplätze sind vor Ort in ausreichender Zahl vorhanden.

(Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).