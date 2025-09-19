VÖHRINGEN. Am Mittwoch, den 17.09.2025, führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau gegen 17:30 Uhr auf der Autobahn A 7 bei Vöhringen eine Schleierfahndungskontrolle durch. Dabei kontrollierten sie das Fahrzeug eines 24-Jährigen, der nach eigenen Angaben Richtung Albanien unterwegs war. Da sich im Laufe der Kontrolle Verdachtsmomente gegen den Mann ergaben, wurde das Fahrzeug detailliert in Augenschein genommen. Schlussendlich entdeckten die Beamten ein professionelles Schmuggelversteck, in dem sich ca. vier Kilogramm Kokain befanden. Neben den Drogen, wurde auch das Fahrzeug des Beschuldigten beschlagnahmt. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen wurde Haftbefehl beantragt. Bei der Vorführung am 18.09.2025 vor dem Amtsgericht Memmingen, erließ die Ermittlungsrichterin den beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte ihn in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. (GPI Lindau - KPI Neu-Ulm)

