Ainring, 19. September 2025 – Das Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei (BPFI) feierte heute sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Festakt in Ainring.

In seiner Festrede würdigte Innenminister Joachim Herrmann das BPFI als „renommierte Bildungsstätte für die polizeiliche Fortbildung“, die seit ihrer Gründung im Jahr 1975 eine tragende Säule für die innere Sicherheit im Freistaat Bayern ist. Das Institut habe maßgeblich dazu beigetragen, Bayerns Spitzenposition im Bereich der Inneren Sicherheit zu sichern und weiter auszubauen.

Seit seiner Gründung wurden am Hauptstandort in Ainring sowie an den Außenstellen der Zentralen Diensthundeschule in Herzogau und dem Fortbildungs- und Tagungszentrum Freyung in über 29.000 Seminaren mehr als 430.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fortgebildet. Das Fortbildungsinstitut bietet hierbei ein breit gefächertes Spektrum an Fortbildungsangeboten, die stets am Puls der Zeit sind. Besonders hervorzuheben ist der im November 2024 etablierte Arbeitsbereich „Politik und demokratische Resilienz“, der innovative Fortbildungsformate für die Bayerische Polizei bereitstellt. Weiterhin zählen Führungskräftetrainings sowie die fünfwöchigen „K-Basis-Seminare“, die kriminalpolizeiliches Basiswissen vermitteln, zu den zentralen Programminhalten.

Neben der fachlichen Weiterbildung spielt der Polizeisport in Ainring eine bedeutende Rolle. Das Bayerische Polizeisportkuratorium, seit 2006 beim BPFI angesiedelt, fördert den Leistungssport und die Gesundheitsprävention innerhalb der Polizei. Das Ausbildungsseminar Spitzensport Winter, das bereits Athletinnen wie die Olympia-Medaillengewinnerin Ramona Hofmeister oder Sportler wie Pius Paschke oder Philipp Nawrath hervorgebracht hat, ist ebenfalls am Institut beheimatet.

Das BPFI ist zudem ein Ort der internationalen Vernetzung: Zahlreiche Gäste aus Polizei und Justiz aus Österreich, der Schweiz, Italien und weiteren Ländern waren auch beim Festakt anwesend.

Neben der Begrüßung durch die stellvertretende Institutsleiterin Polizeidirektorin Angelika Deiml, zeigte der aktuelle Institutsleiter, Leitender Polizeidirektor Dr. Walter Buggisch, bei einem historischen Rückblick die Unterschiede zu den Anfangszeiten der Fortbildung bei der Bayerischen Polizei auf. Hierbei durfte ein Gespräch mit einem echten Zeitzeugen, Leitender Polizeidirektor a. D. Georg Lex, welcher von 1989 - 2002 Institutsleiter war, nicht fehlen.