MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Zur oberfränkischen Auftaktveranstaltung „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“ trafen sich diesen September Vertreter aus Politik, Schule, Gemeinde und Polizei in der Maintalschule in Mainleus, Landkreis Kulmbach, um gemeinsam ein Zeichen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu setzen.

Die 60 Erstklässler sowie etwa 60 weiteren Schülerinnen und Schüler der Maintalschule hörten Grußworte unter anderen von Anja Buchdrucker (Rektorin), Petra Rauh (Schulamtsdirektorin), Florian Luderschmid (Regierungspräsident Oberfranken), Robert Bosch (Bürgermeister). „Verkehrserziehung live“ gab es von den beiden Verkehrserzieherinnen der PI Kulmbach, Cathrin Heinrich und Natascha Pohl.

Für Sicherheit von Anfang an übergaben Marcus Späth, Fachberater Verkehrs- und Sicherheitserziehung im Schulamtsbezirk Kulmbach sowie Peter Schütz, stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht Bayreuth-Kulmbach die typischen reflektierenden Sicherheitstrapeze.

Für Bewegung und Begeisterung unter den Schulanfängern sorgte das Känguru Wally, geführt und gesprochen von Stefanie Becker (Polizei Oberfranken): „Am Bordstein heißt es HALT – damit es da nicht knallt!“ Mit diesem Spruch brachte Wally die Kinder nicht nur dazu, mitzumachen, sondern motivierte sie danach auch, gemeinsam mit Lehrern und Eltern die Filme „Wally und Rob – im Straßenverkehr TOP!“ anzusehen. Die Filmreihe – zu finden auf YouTube – ist inzwischen auf sieben Folgen angewachsen und beleuchtet vielerlei Themen, die für die jungen Verkehrsteilnehmer wichtig sind.