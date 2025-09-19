ANSBACH. (899) Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat eine neue Leiterin: Polizeipräsident Adolf Blöchl führte Kriminaldirektorin Cora Miguletz offiziell in ihr Amt ein. Die 54-Jährige bringt langjährige Erfahrung bei der Kriminalpolizei mit und kehrt nun in ihre Heimat zurück.



Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat eine neue Leiterin. Polizeipräsident Adolf Blöchl führte Kriminaldirektorin Cora Miguletz am 12.09.2025 offiziell in ihr Amt ein und übertrug ihr die Führung der Dienststelle. Die 54-Jährige folgt auf Leitenden Polizeidirektor Dieter Hegwein, der seit April die Polizeiinspektion Ansbach leitet.

In seiner Ansprache dankte Präsident Blöchl den zahlreich erschienenen Gästen aus Politik, Justiz und Verwaltung für ihre Teilnahme und wertete die Resonanz als Zeichen der „Wertschätzung und Verbundenheit mit der mittelfränkischen Polizei“. Zugleich würdigte er die Arbeit von Herrn Struhler, der die Dienststelle in den vergangenen Monaten mit großem Engagement kommissarisch geleitet habe.

Besonders hob Blöchl die vielfältige Erfahrung von Cora Miguletz hervor. Die gebürtige Neuendettelsauerin ist seit 1991 bei der Bayerischen Polizei und blickt mittlerweile auf 27 Jahre Tätigkeit bei der Kriminalpolizei zurück. Nach Stationen in Ansbach, Nürnberg und Schwabach sammelte sie auch wertvolle Führungserfahrung im Polizeipräsidium Mittelfranken. Dort war sie ab 2019 maßgeblich am Aufbau und Betrieb der Polizeilichen Betreuungsgruppe (PBG) beteiligt, die seit 2020 die taktische Betreuung von Opfern und Angehörigen übernimmt. Die PBG wird insbesondere bei herausragenden lebensbedrohlichen Einsatzlagen, größeren Gefahren- und Schadenslagen sowie bei Katastrophen alarmiert. Unter ihrer Leitung entwickelte sich die Gruppe zu einem festen Bestandteil der polizeilichen Arbeit in Mittelfranken. Miguletz selbst bezeichnete dieses Projekt als ihre „Herzensangelegenheit“.

Mit ihrer Rückkehr nach Ansbach im August schließt sich für die neue Leiterin ein Kreis. „Ich habe 2005 Ansbach in Richtung Nürnberg verlassen und freue mich sehr, nun wieder in meiner Heimat Dienst leisten zu dürfen“, sagte Miguletz in ihrer Antrittsrede. „Ich bin Ansbacherin und mit Leib und Seele Polizistin.“

Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach ist für die Stadt und den Landkreis Ansbach sowie die Landkreise Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim und Weißenburg/Gunzenhausen zuständig. Damit deckt sie mit 4.310 Quadratkilometern einen erheblichen Teil des mittelfränkischen Gesamtgebiets von 7.243 Quadratkilometern ab. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten hier jährlich knapp 2.000 Fälle – von Eigentums- und Vermögensdelikten über Rauschgift- und Cyberkriminalität bis hin zu schweren Gewalttaten.

Polizeipräsident Blöchl zeigte sich überzeugt, dass die neue Leiterin die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre nicht nur fortsetzen, sondern auch mit eigenen Impulsen bereichern wird. Mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer Führungsstärke werde Cora Miguletz die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach sicher in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Erstellt durch: Andreas Gramlich