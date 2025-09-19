LICHTENFELS. Bislang unbekannte Täter stahlen am helllichten Tag ein Auto in der Kronacher Straße in Lichtenfels. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, 10.September 2025, parkte der Eigentümer um 17 Uhr seinen des nagelneuen weißen Seat Cupra in der Kronacher Straße in Lichtenfels. Als er eine Stunde später wegfahren wollte stellte er fest, dass sein E-Auto weg war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug bereits nach wenigen Minuten unversperrt auf dem Parkplatz am Bahnhof Lichtenfels aufgefunden werden. Die Täter kamen nicht weit, da das Fahrzeug zum Entwendungszeitpunkt lediglich noch eine Reichweite von 25 Kilometern hatte. Der Kofferraum stand offen, der Fahrzeuginnenraum wurde offensichtlich durchwühlt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet nun um Mithilfe. Wer hat am 10. September 2025 in der Zeit von 17 Uhr bis 18.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kronacher Straße oder dem Bahnhof in Lichtenfels gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.