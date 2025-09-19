MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am vergangenen Mittwoch fanden Beamte der Bundespolizei im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhof Marktredwitz bei einem 33-jährigen Kasachen diverses Diebesgut, das unter anderem aus einem Wohnungseinbruch stammt. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige führte bei der Kontrolle unter anderem ein E-Bike samt Ladegerät, einen Autoschlüssel und eine vierstellige Summe Bargeld mit sich. Einen Eigentumsnachweis für die Gegenstände konnte der 33-Jährige nicht erbringen.

Durch die gewissenhaften Ermittlungen der Polizeibeamten der Polizeiinspektion Marktredwitz konnten die Gegenstände einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ostenstraße zugeordnet werden, der sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch ereignete.

Der Tatverdächtige führte neben dem mutmaßlichen Diebesgut ein Springmesser, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, mehrere Spritzen und eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich.

Außerdem konnte bei dem 33-Jährigen Kasachen ein Akku-Flexgerät sichergestellt werden, welches einem Ladendiebstahl im Hagebaumarkt in der Wölsauer Straße zugeordnet werden konnte.

Folglich muss sich der Mann nun wegen Einbruchsdiebstahl und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.