FÜRTH. (898) Nach einem Sturz eines Rennradfahrers am Donnerstagabend (19.09.2025) in der Vacher Straße ist der Unfallhergang unklar. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Unfallzeugen.



Der 45-jährige Rennradfahrer wurde gegen 18:00 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmern in der Fürther Straße auf Höhe des Solarbergs auf der Straße liegend vorgefunden. Die Ersthelfer alarmierten Polizei und Rettungsdienst und kümmerten sich um den Verletzten. Nach einer ersten Versorgung noch an der Unfallstelle kam er zur weiteren Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist, ob möglicherweise ein kurz zuvor stattgefundenes Überholmanöver eine bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers ursächlich für den Sturz des 45-Jährigen gewesen sein könnte. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die den Sturz wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 973997115 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl