1464. Mehrere Einbrüche – Ludwigsvorstadt

Im Zeitraum von Montag, 08.09.2025 bis Donnerstag, 18.09.2025, kam es zu mehreren Einbrüchen in der Ludwigsvorstadt.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in drei Geschäftsräumlichkeiten ein. Aus einem Restaurant und einem Ladengeschäft wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet, in einem weiteren Restaurant wurde nichts erbeutet. Ebenso wurde versucht in ein Wohnhaus und ein Restaurant einzubrechen. Der oder die Täter konnten in allen Fällen unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pestalozzistraße und Maistraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1465. Politisch motivierte Schmierschriften – Hadern

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.09.2025, gegen 20:30 Uhr, und Donnerstag, 18.09.2025, gegen 06:00 Uhr, besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter die Einrichtungen eines Lebensmittelgeschäftes in Hadern.

Der oder die unbekannten Täter beschmierten u.a. das Häuschen für Einkaufswägen und den Parkplatz mit insgesamt acht Schriftzügen mit propalästinensischem Inhalt in bunter Farbe.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung werden vom Kommissariat 45 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürstenrieder Straße und Neufriedenheimer Straße in Hadern Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1466. Einbruch in Geschäft – Obersendling

Im Zeitraum vom Mittwoch, 17.09.2025, 17:50 Uhr, bis Donnerstag, 18.09.2025, 06:10 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Obersendling. Diese drangen gewaltsam durch die Eingangstüre in das Geschäft ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Kasse.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hofmannstraße und der Zielstattstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

