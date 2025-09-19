NÜRNBERG. (897) Zwischen dem 30.08.2025 (Samstag) und 17.09.2025 (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte Zugang bei mehreren Filialen einer Fast-Food-Kette im Großraum Nürnberg und entwendeten Altfett. Die Polizei sucht Zeugen.



In den letzten drei Wochen gelang es Unbekannten mehrfach in umzäunte Lagerplätze von acht Filialen einer Schnellrestaurankette einzusteigen. Aus den dortigen Behältern entwendeten die Einbrecher insgesamt fast fünf Tonnen Altfett. Der letzte Einbruch ereignete sich in einer Filiale Am Tillypark. Der Gesamtentwendungsschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl