EGGSTÄTT, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagmittag, 18. September 2025, kam es in Eggstätt bei Waldarbeiten zu einem tragischen Unfall. Ein 76-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (18. September 2025), gegen 12.20 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim gemeldet, dass eine Person in Eggstätt im Rahmen von Waldarbeiten von einem gefällten Baum getroffen wurde. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann, einem 76-Jährigen aus Eggstätt, leider nicht mehr helfen. Er erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm jetzt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen in dieser Sache.