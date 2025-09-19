HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 31. Juli 2025, einen Angestellten einer Tankstelle mit einem Messer bedroht und dabei Bargeld erbeutet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Miesbach führten bislang noch nicht zur Klärung der Tat bzw. Ergreifung des Täters. Daher wird erneut um Zeugenhinweise (auch anonym) gebeten.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31. Juli 2025), gegen 1.15 Uhr, hatte ein bislang unbekannter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Miesbacher Straße in Holzkirchen betreten. Unter Vorhalt eines mitgeführten Messers erbeutete der Täter Bargeld im vierstelligen Bereich und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 18 – 30 Jahre, ca. 183 – 187 cm groß, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, eine schwarze Sturmhaube, sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Der Täter war mit einem 30 cm langen Messer bewaffnet.

Siehe auch beigefügte Lichtbilder

Die Ermittlungen des Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Miesbach, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, führten bislang noch nicht zur Klärung der Tat bzw. zur Ergreifung des Täters.

Auslobung einer Belohnung von 4.000 Euro ausgesetzt

Zur weiteren Aufklärung des Raubüberfalls wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II und in Abstimmung der Kriminalpolizeistation Miesbach und dem Bayerischen Landeskriminalamt eine öffentliche Auslobung in Höhe von 4.000 Euro veranlasst.

Wichtige Hinweise zur Auslobung:

Die Belohnung wird ausschließlich für Hinweise gewährt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen.

Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt.

Die Auslobung gilt ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Polizeibeamte zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Die Ermittler bitten erneut um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31. Juli 2025), gegen 1.15 Uhr, im Nahbereich der Miesbacher Straße in Holzkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben?

Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Es besteht zudem auch die Möglichkeit der anonymen Hinweisgabe per Telefon, E-Mail (siehe QR-Code) oder über das Kontaktformular der Bayerischen Polizei unter www.polizei.bayern.de/kontakt.