BAD TÖLZ. Am Mittwoch, den 17. September 2025, durchsuchte die Kriminalpolizei Weilheim mehrere Wohnanwesen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dabei konnten Betäubungsmittel, Bargeld sowie mehrere Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Zwei Tatverdächtige befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Das zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizei Weilheim führte in den vergangenen Monaten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dabei gerieten fünf Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren aus dem Raum Bad Tölz ins Visier der Ermittler.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse vollzogen Beamte der Kriminalpolizei Weilheim mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste Murnau in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (17. September 2025) einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der zuvor durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II beantragt worden war. Durchsucht wurden mehrere Wohnanwesen in Bad Tölz.

Im Zuge der Durchsuchung stellten die Ermittler rund 100 Gramm Kokain, kleinere Mengen Marihuana, knapp 1000 Euro Bargeld sowie mehrere Messer sicher.

Zwei der fünf Tatverdächtigen stehen im Verdacht mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft München II beantragte daraufhin Haftbefehle gegen die beiden Männer. Der 21-Jährige und der 29-Jährige wurden am 18. September 2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht München vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden dringend Tatverdächtigen, die anschließend in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.

Die umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariats 4 der Kriminalpolizei Weilheim dauern weiter an.