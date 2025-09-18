MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Donnerstagvormittag, den 18. September 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B11 A, bei dem ein 52-jähriger Motorradfahrer sein Leben verlor. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Am Donnerstagvormittag (18. September 2025), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Nickenich (Rheinland Pfalz) mit seinem Lkw-Gespann die A95 in Fahrtrichtung München und fuhr anschließend die Autobahn bei Wolfratshausen ab. Zur selben Zeit befuhr ein 52-Jähriger, welcher aus dem Landkreis Starnberg stammt, mit seinem Kraftrad der Marke Triumph, die B11 A von Münsing kommend in Richtung Wolfratshausen.

Als der Lkw-Fahrer nach links auf die B11 A in Fahrtrichtung Münsing einbog, übersah er den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden, Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde unter dem Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde bei dem Zusammenstoß zunächst schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Derzeit ist die Bundesstraße 11 A noch voll gesperrt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die sachleitende Staatsanwaltschaft München II die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens an und ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Sperrung der Bundesstraße wird noch bis in die Abendstunden andauern.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte die freiwillige Feuerwehr aus Münsing und Wolfratshausen mit insgesamt 25 Einsatzkräften sowie die Verkehrspolizei Weilheim.