BUCHLOE. Die Bayerische Staatsregierung setzt sich weiterhin für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger ein. Im Rahmen dieser Initiative lädt die Polizeiinspektion Buchloe interessierte und engagierte Menschen ein, sich als neue Mitglieder der Sicherheitswacht zu engagieren. Die Sicherheitswacht in Buchloe spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Polizei und bei der Prävention von Kriminalität. Sie trägt dazu bei, das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen und aktiv an der Gestaltung eins sicheren Buchloes mitzuwirken.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Sicherheitswacht interessieren, können sich ab sofort bei der Polizeiinspektion Buchloe melden. Voraussetzungen sind unter anderem einwandfreier Leumund, Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

„Mit der Verstärkung unserer Sicherheitswacht in Buchloe stärken wir die Gemeinschaft und sorgen für mehr Sicherheit vor Ort“, erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Buchloe, EPHK Laugwitz. „Wir freuen uns auf engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gemeinsam mit uns für ein sicheres Buchloe eintreten.“

Weitere Informationen zur Bewerbung und den Einsatzmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite der Bayerischen Polizei oder direkt bei der Polizeiinspektion Buchloe (Tel. 08241 9690-20).

Gemeinsam für ein sicheres Buchloe – Werden Sie Teil der Sicherheitswacht!

