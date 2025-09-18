1735 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Eine 82-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12.00 Uhr war die 82-Jährige in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. Das Fahrrad der 82-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen.

1736 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am Mittwoch (17.09.2025) war ein 50-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Dr.-Schmelzing-Straße unterwegs.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 50-Jährigen im Rahmen der Schulwegüberwachung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 50-Jährigen.

1737 – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Innenstadt – Bereits am Sonntag (14.09.2025) belästigte ein bislang unbekannter Radfahrer eine 34-Jährige auf einem Geh- und Radweg an der Berliner Allee.

Gegen 19.30 Uhr war die 34-Jährige am Westufer des Lechs unterwegs. Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter ans Gesäß und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in südliche Richtung.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180cm, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle Shorts, war mit einem Mountainbike unterwegs

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

1738 – Nach Unfall geflüchtet

Göggingen - Am Mittwoch (17.09.2025) ereignete sich in der Neudeker Straße ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin flüchtete zunächst. Eine Polizeistreife stoppte schließlich die Fahrt.

Gegen 21.00 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Auto in der Neudeker Straße unterwegs. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Streife stellte die Frau im Nahbereich fest und hielt deren Fahrzeug an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 52-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten führten bei der Frau eine Blutentnahme durch und stellten deren Führerschein sicher.

Gegen die 52-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

1739 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Kriegshaber - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Ulmer Straße.

Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen 34-Jährigen dabei, wie er den Drogeriemarkt mit diversen Artikeln, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten entließen ihn nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 38-Jährigen.