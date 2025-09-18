SCHNAITTACH. (894) Am heutigen Donnerstag (18.09.2025) ereignete sich in einer Firma in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land) ein Betriebsunfall bei dem sich ein 27-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Der Geschädigte arbeitete gegen 12:20 Uhr an einem Becken zur Veredelung von Nickel. Hierbei fiel er aus bislang nicht geklärter Ursache teilweise in das Becken und zog sich schwere Verbrennungen zu.

Arbeitskollegen leisteten sofort erste Hilfe; der 27-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unfalls übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl