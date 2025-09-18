A9 / BERG, LKR. HOF. Beamte der Verkehrspolizei Hof stellten in der Nacht auf Donnerstag bei einer Kontrolle an der Rastanlage Frankenwald West verschiedene Drogen sicher.

Gegen 0.50 Uhr kontrollierten die Verkehrspolizisten einen 27-Jährigen aus Berlin und stießen auf eine auffällige Dose. Inhalt waren verschiedene Drogen, die der Beschuldigte für eine Reise nach Frankreich mit sich führte. Es handelte sich um Kokain, Amphetamin und Ecstasy-Tabletten. Der Berliner musste seine Reise ohne seine Drogen fortsetzen und bekommt nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.