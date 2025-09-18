MERKENDORF. (892) Am Mittwochabend (17.09.2025) geriet ein Schuppen in Merkendorf (Lkrs. Ansbach) in Brand. Verletzt wurde niemand.



Gegen 17:50 Uhr ging über Notruf eine Mitteilung über einen Schuppenbrand in der Hauptstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand das Gartenhaus, in dem unter anderem Holz lagerte, in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen danebenliegenden Carport übergegriffen und ein dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die Kameraden der Feuerwehr verhinderten jedoch ein vollständiges Übergreifen der Flammen und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Freiwillige Feuerwehr Merkendorf war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zur Klärung der Brandursache übernahm das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Diese ergaben, dass mutmaßlich ein technischer Defekt einer Beleuchtungseinrichtung im Schuppen den Brand verursacht hat.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl