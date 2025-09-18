HAIMHAUSEN, LKRS. DACHAU.Beim Brand eines Lagergebäudes in Haimhausen wurde am gestrigen Abend eine Person leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa einer Million Euro.

Gegen 21.10 Uhr waren die Einsatzkräfte über das Feuer am Moosweg im Gemeindeteil Inhausermoos informiert worden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand.

Bei eigenen Löschversuchen zog sich ein 39-jähriger Anwohner leichte Verbrennungen zu, die medizinisch versorgt wurden.

Die Bewohner eines unmittelbar benachbarten Wohnhauses wurden evakuiert, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die insgesamt etwa 130 eingesetzten Feuerwehrleute verhindert werden. Durch entstandene Glutnester dauerten die Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch am Abend mit den Ermittlungen zur Klärung der Brandursache begonnen, die am heutigen Tage fortgesetzt werden.