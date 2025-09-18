MALLERSDORF-PFAFFENBERG, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr fuhr der 19-jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Straubing-Bogen von Oberhaselbach in Richtung Staatsstraße 2615/Steinrain. An der Kreuzung musste der Pkw-Fahrer ein Stoppschild beachten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Schwandorf von Ascholtshausen in Richtung Neufahrn i.NB.

Der 19-jährige Pkw-Fahrer wollte dann die Kreuzung geradeaus überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Kradfahrer schwerst verletzt und verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen in einem umliegenden Klinikum. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Klinikum eingeliefert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.

An der Unfallstelle befanden sich 10 Kräfte der FFW Oberlindhart und Ascholtshausen zur Absperrung und Reinigung der Unfallstelle. Weiterhin befanden sich der Kreisbrandmeister, der Notarzt, das BRK und der Rettungshubschrauber Christoph 15, an der Unfallstelle.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Mallersdorf-Pfaffenberg, Tel. 08772/271970

Veröffentlicht: 18.09.2025, 10.20 Uhr