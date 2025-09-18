BÖBRACH, LKR. REGEN. Am 17.09.2025 gegen 21.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Pkw, Mercedes, die Gemeindeverbindungsstraße von Böbrach in Richtung Regen. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer im Alter von 18 und 19 Jahren.

Am Beginn einer Linkskurve zwischen Auerkiel und Jägerhaus verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der Fahrer und der weitere Mitfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich liegt.

Da beim Unfallverursacher Verdacht auf eine Alkoholisierung bestand wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Gemeindeverbindungsstraße gesperrt. Zur Unterstützung waren verschiedene Feuerwehren, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

