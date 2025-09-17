1454. Gemeinsame Pressekonferenz von Polizei und KVR München zur Sicherheit auf dem Oktoberfest

Am Mittwoch, 17.09.2025, stellten Polizeivizepräsident Christian Huber und Kreisverwaltungsreferentin Fr. Dr. Hanna Sammüller in einer gemeinsamen Pressekonferenz das Sicherheitskonzept für das Oktoberfest 2025 vor. Eine gemeinsame Presseerklärung zu den einzelnen Themen finden Sie unter folgendem Link.

1455. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Fröttmaning

Am Dienstag, 16.09.2025, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem dreirädrigen Kraftrad, Piaggio, die Freisinger Landstraße stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zum Klärwerk kam der 70-Jährige mit dem Kraftrad aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel.

Der 70-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Das Kraftrad wurde leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1456. Einbruch in Wohnung – Taufkirchen

In der Zeit von Samstag, 23.08.2025, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 13:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster Zutritt zu einer Wohnung in einem Einfamilienhaus.

Dort entwendeten sie Schmuckstücke sowie Markenkleidung in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Der Einbruch wurde erst im Nachgang von der Bewohnerin festgestellt und der Polizei gemeldet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haimbuchenstraße, Vogelbeerstraße und Ahornring (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1457. Radfahrerin stürzt über Bordstein; eine Person verletzt – Fasangarten

Am Dienstag, 16.09.2025, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 86-Jährige aus München, mit einem Fahrrad, Bavaria, die Pennstraße. An der Kreuzung zur Bantingstraße bog von rechts eine bevorrechtigte 24-Jährige aus dem Landkreis München, mit einem Transporter, Mercedes, ein.

Als die 24-Jährige die herannahende 86-Jährige bemerkte, blieb sie im Kreuzungsbereich stehen um die Radfahrerin passieren zu lassen. Die 86-Jährige wechselte jedoch nach links, über den erhöhten Bordstein, auf den Gehweg. Hierbei stürzte sie und verletzte sich schwer am Kopf.

Die 86-Jährige wurde zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Verkehrspolizeiinspektion.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1458. Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl – Am Hart

Am Dienstag, 16.09.2025, gegen 07:40 Uhr, begab sich eine 25-Jährige aus München, in die Wohnung ihrer Eltern. Vor Ort stellte sie fest, dass die Wohnungstüre aufgehebelt worden war. Zudem vernahm sie Geräusche aus dem Dachboden und verständigte sofort den Polizeinotruf.

Bei der Absuche der Wohnung, konnte ein 54-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen und festgenommen werden. Er hatte sich im Dachboden versteckt gehalten.

Der 54-Jährige wurde der Haftanstalt überstellt und wird zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.