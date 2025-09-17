ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Ein 44-Jähriger aus Ergoldsbach wurde am Dienstag, 16.09.25, gegen 23.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Nach ersten Ermittlungen wollte der Mann vom Hauptbahnhof Landshut, mit einem Taxi nach Hause fahren. Dabei war er augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Nach einem kurzen Halt bei einer Tankstelle an der B 15 wollte der Mann nicht mehr einsteigen und nach Hause gehen. Da er stark schwankend auf der B 15 unterwegs war, forderte ihn der Taxifahrer auf, wieder einzusteigen. Als er wieder im Taxi saß, griff er dem Fahrer kurze Zeit später ins Lenkrad, weshalb der Taxifahrer wieder anhalten musste. Daraufhin stieg der Mann wieder aus und setzte zu Fuß auf der B 15 seine Heimreise fort. Der Taxifahrer warnte daraufhin die Verkehrsteilnehmer mittels Warnblinklicht und Handzeichen und setzte gleichzeitig einen Notruf ab. In diesem Moment wurde der 44-Jährige von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Klärung des Unfalls wurde von der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

