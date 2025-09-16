BAMBERG. Am Montagabend belästigte ein Mann mehrere Kinder bei einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag gegen 18.30 Uhr sprach der Unbekannte mehrere spielende Kinder im Hinterhof eines Wohnanwesens in der Starkenfeldstraße an. Er forderte sie dabei auf, zu ihm zu kommen und ihm zu helfen die Hintertüre eines Wohnanwesens zu öffnen. Eine Anwohnerin wurde auf den Mann aufmerksam und stellte diesen daraufhin zur Rede. Noch bevor eine alarmierte Polizeistreife eintraf, ging der Mann zu Fuß in Richtung Berliner Ring weg. Eine anschließende Fahndung blieb bislang erfolglos.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden.

zirka 40 Jahre

etwa 175 Zentimeter groß

normale bis kräftige Statur

dunkle kurze Haare

Dreitagebart

sprach akzentfreies Deutsch

westeuropäisches Aussehen

dunkle lange Jogginghose mit hellem Streifen an der Seite

dunkle Jacke

dunkler Rucksack

dunkle Baseballcap

auffälliger Verband (weiß) an der linken Hand

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Identität des Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.