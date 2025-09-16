1721 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Montag (15.09.2025), in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße.

Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1722 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Montag (15.09.2025) ereignete sich an der Kreuzung zur Stettiner Straße / Steinerne Furt ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 18.20 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinernen Furt unterwegs. Der 84-Jährige fuhr in die gleiche Richtung. Beim Rechtsabbiegen übersah der Unbekannte den 84-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Der Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird derzeit geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1723 – Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Montag (15.09.2025) war ein 36-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Riedlingerstraße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann auf Höhe der Dieselstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Polizeibeamten zudem eine geringe Menge Kokain bei dem Mann.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten den 36-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-Jährigen.

1724 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Stadtbergen – Am Montag (15.09.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Einparken eines Autos im Tannenweg.

Gegen 17.30 Uhr beschädigte ein 39-Jähriger Autofahrer beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Der 39-Jährige weigerte sich anschließend seine Personalien anzugeben. Ein hinzugekommener Passant nahm beim 39-Jährigen außerdem Alkoholgeruch wahr. Die 48-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Der 39-Jährige begab sich zunächst in seine Wohnung und konnte dort von der Streife angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten dessen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 39-Jährigen.

1725 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (14.09.2025), gegen 02.00 Uhr, bis Montag (15.09.2025), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto.

Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände entweder gar nicht oder zumindest nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Vergewissern Sie sich zudem, dass ihr Fahrzeug stets verschlossen ist, auch wenn ihre Abwesenheit nur für wenige Minuten geplant ist.

1726 – Polizei stoppt Betrunkenen auf E-Scooter

Innenstadt – Am Dienstag (16.09.2025) war ein 16-Jähriger offenbar alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter am Theodor-Heuss-Platz unterwegs.

Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem nahmen die Polizeibeamten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen an. Der 16-Jährige war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.