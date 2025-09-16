Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1721 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am Montag (15.09.2025), in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße.
Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1722 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am Montag (15.09.2025) ereignete sich an der Kreuzung zur Stettiner Straße / Steinerne Furt ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht.
Gegen 18.20 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinernen Furt unterwegs. Der 84-Jährige fuhr in die gleiche Richtung. Beim Rechtsabbiegen übersah der Unbekannte den 84-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Der Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der Sachschaden wird derzeit geklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1723 – Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss
Oberhausen – Am Montag (15.09.2025) war ein 36-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Riedlingerstraße unterwegs.
Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann auf Höhe der Dieselstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Polizeibeamten zudem eine geringe Menge Kokain bei dem Mann.
Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten den 36-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-Jährigen.
1724 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt
Stadtbergen – Am Montag (15.09.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Einparken eines Autos im Tannenweg.
Gegen 17.30 Uhr beschädigte ein 39-Jähriger Autofahrer beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Der 39-Jährige weigerte sich anschließend seine Personalien anzugeben. Ein hinzugekommener Passant nahm beim 39-Jährigen außerdem Alkoholgeruch wahr. Die 48-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.
Der 39-Jährige begab sich zunächst in seine Wohnung und konnte dort von der Streife angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten dessen Führerschein.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 39-Jährigen.
1725 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (14.09.2025), gegen 02.00 Uhr, bis Montag (15.09.2025), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto.
Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Die Polizei rät, Wertgegenstände entweder gar nicht oder zumindest nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Vergewissern Sie sich zudem, dass ihr Fahrzeug stets verschlossen ist, auch wenn ihre Abwesenheit nur für wenige Minuten geplant ist.
1726 – Polizei stoppt Betrunkenen auf E-Scooter
Innenstadt – Am Dienstag (16.09.2025) war ein 16-Jähriger offenbar alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter am Theodor-Heuss-Platz unterwegs.
Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem nahmen die Polizeibeamten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen an. Der 16-Jährige war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.
1727 – Polizei nimmt Mann nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr fest
---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------
Am Montag (15.09.2025) berichteten wir folgendes:
Dillingen / B 16 / Überführung Hausen – Am Donnerstag (11.09.2025) gab ein 21-jähriger Mann von einer Brücke Schüsse auf ein fahrendes Auto auf der B 16 ab. Es kamen keine Personen zu schaden.
Gegen 22.00 Uhr schoss der Mann mit einem Luftgewehr auf das Auto einer 26-Jährigen.
Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.
In der Nacht von Samstag (13.09.2025) auf Sonntag (14.09.2025) stellte eine Streife in einem Feld nähe Hausen eine männliche Person fest. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann ein Luftgewehr. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Zusammenhang mit den Schüssen auf das Auto der 26-Jährigen. Den Ermittlern wurden mindestens vier weitere Fälle am Dienstag (09.09.2025) sowie am Mittwoch (10.09.2025) in der Nähe der Unterführung auf der B 16 bekannt. Aus diesem Grund nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest. Einsatzkräfte durchsuchten außerdem die Wohnung des Mannes. Die Ermittlung des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden keine Personen verletzt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 21-Jährige am Sonntag (14.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines Verstoßes gegen das Waffengesetzes, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und setzte diesen in Verzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
AB HIER NEU
Durch den Zeugenaufruf meldeten sich weitere Personen bei der Polizei, auf deren Fahrzeuge offenbar ebenfalls geschossen wurde. Die Gesamtzahl liegt nach aktuellem Kenntnisstand bei zehn Fällen. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Der genaue Sachschaden wird derzeit geklärt.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt weiterhin zu den Hintergründen und hinsichtlich möglicher Zusammenhänge. Dabei bitten die Ermittler nach wie vor weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: