ASCHAFFENBURG. Die intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei Aschaffenburg und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an der 19-jährigen Maria Köhler aus dem Jahr 1984 waren erfolgreich. Der 66-Jährige Nazmi GEZGINCI konnte Ende Juli in der Türkei festgenommen werden. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen jedoch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Tötungsdelikt im Juli 1984 - Tatverdächtiger flüchtet ins Ausland

Wie bereits berichtet erschien die damals 19-jährige Krankenschwesterschülerin Maria Köhler am 30. Juli 1984 nicht zu ihrem Dienst im Städtischen Aschaffenburger Krankenhaus. Sie wurde zwei Tage später durch ihre Vorgesetzte leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim in der Lamprechtstraße aufgefunden. Auf Grund der Gesamtumstände war schnell klar, dass Maria Köhler gewaltsam zu Tode gekommen ist. Der Tatverdacht richtete sich schnell gegen deren ehemaligen Lebensgefährten.

Im Zuge der Fahndung nach dem damals 25-jährigen Nazmi Gezginci stellte sich heraus, dass sich dieser bereits am Tag nach der Tat in die Türkei abgesetzt hat. Durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde in der Folge über das Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt.