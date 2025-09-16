Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken.

A93 / SELB, LKR. WUNSIEDEL. Eine große Menge, vermutlich gestohlener Kleidung, fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Sonntagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A93 bei Selb.

Gegen 13 Uhr geriet ein VW Transporter aus dem Landkreis Teltow-Fläming in den Fokus der Beamten. Das Fahrzeug war randvoll mit Taschen, in denen sich neue Bekleidung befand. Sie war großteils noch mit Diebstahlssicherungen und Preisschildern versehen. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein Mann und eine Frau mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, konnten keine schlüssige Erklärung über die Herkunft liefern, oder gar einen Eigentumsnachweis bringen. Der Wert der Kleidungsstücke wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Bekleidung aus verschiedenen Geschäften im nordbayerischen Raum stammen. Die Ermittlungen hierzu stehen aber erst am Anfang.

Die beiden 37-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Gewerbsmäßigen Hehlerei gegen die Beiden. Sie sitzen nun in verschieden Justizvollzugsanstalten ein.