LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Lappersdorf eingebrochen. Aufgrund des schnellen und koordinierten Einschreitens der Polizei konnte der Tatverdächtige noch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 03:50 Uhr verschaffte sich ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen, indem er ein Kellerfenster aufhebelte und in das Gebäude einstieg. Das im Haus schlafende Ehepaar wurde durch ungewohnte Geräusche geweckt und verließ das Schlafzimmer. Der Hausbewohner traf im Flur auf den Einbrecher, den er mit einer Taschenlampe anleuchtete. Der Tatverdächtige forderte daraufhin unter Verwendung eines osteuropäischen Akzents Bargeld oder Gold. Als der Bewohner erklärte, keine Wertsachen im Haus zu haben, verließ der Tatverdächtige das Gebäude in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Polizeidienststellen eingebunden waren, führten rasch zum Erfolg. Der Tatverdächtige konnte wenig später in einem Pkw auf einem nahegelegenen Feldweg kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Sturmhaube, zwei Taschenlampen sowie einen Schraubenzieher – typische Einbruchswerkzeuge. Zudem wurde ein aus dem Haus entwendeter Schlüssel beim Tatverdächtigen aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Regenstauf. Am 12.09.2025 wurde der tatverdächtige Mann einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.