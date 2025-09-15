1716 – Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Innenstadt – Am Sonntag (14.09.2025) rief ein 55-Jähriger über mehrere Stunden immer wieder bei der Polizei an und drohte den Einsatzkräften.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr rief der 55-Jährige zunächst mehrfach bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Beamten. Später blockierte er durch seine Anrufe auch zeitweise den Polizeinotruf. Polizeibeamte suchten anschließend die Wohnung des Mannes auf. Zur Unterbindung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Mobiltelefon des 55-Jährigen sichergestellt. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Missbrauchs von Notrufen und weiterer Delikte gegen den 55-Jährigen.

1717 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (14.09.2025) war ein 24-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto im Hardergäßle unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

1718 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (13.09.2025), gegen 23.30 Uhr, bis Sonntag (14.09.2025), gegen 09.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertsachen aus einem geparkten Auto in der Königsberger Straße.

Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Sachschaden entstand ersten Ermittlungen zu folge nicht.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.