GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am späten Sonntagabend, 14. September 2025, den Angestellten eines Wettbüros in Garmisch-Partenkirchen. Die Täter bedrohten ihr Opfer unter Vorhalt einer Schusswaffe. Im Zuge der Tat erbeuteten die Unbekannten Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags sowie ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend (14. September 2025), gegen 23.10 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderten zwei maskierte Täter unter Verwendung einer Schusswaffe einen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Im Zuge der Tat erbeuteten die Unbekannten Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags und ein Mobiltelefon. Anschließend konnten beide in östliche Richtung (St.-Martin-Straße) unerkannt flüchten. Der Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Unter der Leitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie eines Polizeihubschraubers umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Diese führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Noch am frühen Morgen des 15. September 2025 übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die Untersuchungen durch das zuständige Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen wegen des Verdachts eines Raubdelikts fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung Täter 1: ca. 170 cm, ca. 20 bis 25 Jahre, schlank, schwarzes Oberteil, schwarze Jogginghose mit seitlich weißem Muster, grauer Schal, schwarze Wollmütze;

Beschreibung Täter 2: ca. 170 cm, ca. 20 bis 25 Jahre, schlank, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, schwarze Jacke, dunkle Baseballcap unter Kapuze;

Wer hat am Sonntag, den 14. September 2025, im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 23.15 Uhr im Umfeld der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.