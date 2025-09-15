OBERFRANKEN. Polizeipräsident Armin Schmelzer hat am Montag insgesamt 34 neue Polizeibeamtinnen und -beamte offiziell in Oberfranken willkommen geheißen. Seit dem 1. September verrichten sie ihren Dienst in verschiedenen Dienststellen der Region.

In den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth begrüßte Schmelzer die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich. Dabei richtete er motivierende Worte an die zwölf Polizistinnen und 22 Polizisten und wünschte ihnen einen erfolgreichen Start in ihrer neuen dienstlichen Heimat.

„Wir sind nicht nur geografisch in Bayern ganz oben, sondern auch im Bereich der Inneren Sicherheit gehören wir – und darauf bin ich stolz – zu den Spitzenreitern“, so der Polizeipräsident in seiner Ansprache. „Unser Bürger steht im Mittelpunkt. Er soll sich sicher fühlen und auch tatsächlich sicher leben“, führte Schmelzer weiter aus.

Teilweise kommen die neuen Kollegen direkt von der Bereitschaftspolizei, wo sie gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Teilweise haben sie aber auch schon Berufserfahrung in anderen bayerischen Polizeipräsidien gesammelt und sind nun auf ihren Wunsch hin nach Oberfranken versetzt worden.