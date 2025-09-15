OBERPFALZ. „Ohne Gurt fahre ich nicht los.“ – Ein Satz, der Leben retten kann. Zum Beginn des neuen Schuljahres beteiligt sich das Polizeipräsidium Oberpfalz vom 16. bis 19. September 2025 an den bayernweiten Aktionstagen zur Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht.

Im Fokus der Aktion stehen dabei gezielte Verkehrskontrollen, insbesondere im Umfeld von Schulen sowie auf vielbefahrenen Strecken. Ziel ist nicht die Feststellung möglichst vieler Verstöße, sondern das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die lebensrettende Wirkung des Sicherheitsgurts erneut zu schärfen.

Eltern als Vorbilder – Verantwortung beginnt vor dem Losfahren

Gerade zum Schulbeginn appellieren wir besonders an Eltern und Erziehungsberechtigte: Geben Sie Ihren Kindern ein gutes Beispiel und sorgen Sie für deren Sicherheit.

Als Fahrzeugführer tragen Sie nicht nur die rechtliche, sondern auch die moralische Verantwortung für alle Mitfahrenden. Sicherheitsgurte und korrekt gesicherte Kinder sind der beste Schutz bei Verkehrsunfällen – deshalb gilt: Anschnallen ist Lebensschutz.

Unsere Empfehlungen für mehr Sicherheit im Fahrzeug:

Legen Sie den Sicherheitsgurt immer an – auch auf kurzen Strecken.

Kinder unter 12 Jahren oder kleiner als 1,50 Meter müssen in einem passenden Kindersitz befördert werden.

Wählen Sie den Kindersitz passend zum Gewicht und zur Größe Ihres Kindes.

Achten Sie darauf, dass der Gurt korrekt sitzt und immer angelegt wird.

Ein falsch angelegter Gurt oder ein fehlender Kindersitz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Die Oberpfälzer Polizei möchte mit dieser Aktion das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr stärken. Wir loben lieber verantwortungsvolles Verhalten als zu verwarnen, aber wenn nötig, schreiten wir ein