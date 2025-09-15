MAISACH. LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (14.09./ 15.09.2025) in eine Bäckerei Am Strasserwinkel in Maisach ein.

Gewaltsam verschafften sie sich gegen Mitternacht über ein Fenster Zutritt ins Gebäude. Bei der Absuche nach Bargeld flexten sie einen ca. 70 cm x 40 cm x 40 cm großen Stahltresor auf und entwendeten daraus einen vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.