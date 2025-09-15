MITTELFRANKEN / ANSBACH. (886) Die Sommerferien neigen sich dem Ende und damit steht der Start ins neue Schuljahr unmittelbar bevor. Auch für viele Schülerinnen und Schüler in Mittelfranken beginnt ab Dienstag (16.09.2025) der Ernst des Lebens. Vor einer Grundschule in Ansbach erklärt die Polizei an einem Infostand, wie wichtig die Schulwegsicherheit gerade für die Jüngsten unter uns ist und informiert rund um das Thema. Medienschaffende sind hierzu herzlich eingeladen.



Um vor allem die motorisierten Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Schulwegs zu sensibilisieren und an die Notwendigkeit eines möglichst umsichtigen Verhaltens im Umgang mit den ABC-Schützen zu erinnern, werden die mittelfränkischen Polizeidienststellen ab dem ersten Schultag gezielte Kontrollen durchführen. Die eingesetzten Beamten werden ihren Blick hierbei besonders auf das verbotswidrige Halten und Parken vor Schulen und entlang von Schulwegen sowie auf die Einhaltung der jeweils gültigen Geschwindigkeitsvorgaben richten. Zudem bildet die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen (Gurtanlegepflicht, geeignete Kindersitze) einen Schwerpunkt der Kontrollen.

In diesem Rahmen informieren die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Ansbach gemeinsam mit dem Sachgebiet E 4 – Polizeiliche Verkehrsaufgaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken am

morgigen Dienstag, den 16.09.2025, von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, vor der Karolinenschule in der Karolinenstraße 27 in Ansbach

rund um das Thema Schulwegsicherheit. Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc