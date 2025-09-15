FÜRTH. (885) Die Fürther Polizei lädt anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Fürther Rathausturms herzlich zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür am Sonntag, den 21.09.2025, ein. Besucher erwartet ein spannender und abwechslungsreicher Einblick in die Arbeit der Polizei.



Von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr bieten die Polizeiinspektion, die Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei in der Kapellenstraße 10, 90762 Fürth, ihren Besuchern ein interessantes und unterhaltsames Programm an.

Es werden verschiedene Einsatzfahrzeuge der Polizei (unter anderem Hubschrauber, Boot, Motorräder und Streifenwägen) präsentiert. Die Kriminalpolizei wartet mit einem nachgestellten Tatort auf, bei dem Interessierten live die Arbeit der Spurensicherung vorgestellt wird. Auf der Aktionsfläche finden Vorführungen des Unterstützungskommandos sowie der Diensthundestaffel statt. Zudem werden Pferdefreunde bei der Vorstellung der Polizeireiterstaffel auf ihre Kosten kommen.

Auf dem gesamten Areal der Polizei Fürth können sich die Besucherinnen und Besucher an Informationsständen und Ausstellungen zu unterschiedlichsten Themen informieren und den Beamten Fragen stellen.

Zusätzlich wird es mit einem bunten Kinderprogramm (unter anderem Polizeipuppenbühne und Zauberer) auch ganz speziell für die jüngsten Polizeifans einiges zu erleben geben.

Für Interessierte wird es auch möglich sein, die Gewahrsamszellen und die Schießanlage zu besichtigen.

Weiterhin bietet die Polizei Fürth die Möglichkeit einer kostenlosen Fahrradregistrierung an. Für diese werden neben dem Fahrrad ein Eigentumsnachweis (Rechnung oder Kaufvertrag) und ein amtliches Ausweisdokument benötigt.

Nähere Informationen und das Programm finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/083783/index.html



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc