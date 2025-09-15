WALTENHOFEN. Am Nachmittag des 14.09.25 befuhr eine 34-jährige PKW-Lenkerin den rechten Fahrstreifen der B19 von Süden kommend in Richtung Waltenhofen. Kurz vor dem Autobahndreieck Allgäu fuhr die Dame am Anfang einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache geradeaus und kam deswegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr sie im Bankett ein Verkehrsschild, kam wieder zurück auf die Fahrbahn und prallte dann frontal gegen die Mittelschutzplanke. Ihr PKW kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und er wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn war kurzzeitig komplett gesperrt. (VPI Kempten)

