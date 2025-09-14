Mobile Wache unterwegs
1712 – Ladendieb gestoppt
Lechhausen – Am Freitag (12.09.2025) entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße.
Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche packte. Der Mitarbeiter sprach die 42-Jährige daraufhin an und verständigte die Polizei.
Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Frau.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige.
1713 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Spickel-Herrenbach – Am Freitag (12.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Eiskanal, bei der eine 58-Jährige leicht verletzt wurde.
Die 58-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal überquerte die Frau die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer war ebenfalls auf der Friedberger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und übersah die 58-jährige Fahrradfahrerin offenbar. Es kam zum Zusammenstoß.
Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Fahrrad wird aktuell auf rund 100 Euro geschätzt.
Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.
Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen silbernen BMW der 3er oder 5er Reihe.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1714 – Polizei klärt Hintergründe nach Verkehrsunfall
Oberhausen – Am gestrigen Samstag (13.09.2025) kam es zu einem Unfall in der Donauwörther Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Gegen 00.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähiger jeweils mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 28-Jährige selbst blieb unverletzt.
Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Donauwörther Straße gesperrt.
Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.
1715 – Kontrollstelle in Wertingen
Wertingen – Am Freitagnachmittag (12.09.2025), von 13.30 - 17.30 Uhr, führte die Verkehrspolizei Donauwörth zusammen mit Kräften der Einsatzhundertschaft und der Polizei Wertingen eine Kontrollstelle in Wertingen, Am Kaygraben durch. Die Hauptaugenmerke lagen auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie dem Zustand der Fahrzeuge. Im Rahmen der Kontrolle wurden um die 60 Fahrzeuge überprüft.
Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker aus Dillingen zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ein Lkw-Fahrer aus Dillingen verstieß gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Bei vier Fahrzeugen wurden bauliche Veränderungen, bzw. Mängel festgestellt, die Bußgelder und den Rückbau, bzw. Reparaturen zur Folge hatten. Im Weiteren wurden mehrere Gurtverstöße festgestellt, unter anderem war ein zweijähriges Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert. Sechs Fahrzeugführer mussten aufgrund nicht mitgeführter Führerscheine belangt werden.
In Hinblick auf den bevorstehenden Herbstanfang und die sich damit ändernden Lichtverhältnisse wurden die Verkehrsteilnehmer auf die besondere Bedeutung der vorschriftsmäßigen Fahrzeugbeleuchtung hingewiesen. In mehreren Fällen waren Beleuchtungseinrichtungen verdreckt oder beschädigt.
Die Verkehrspolizei weist auf den jährlich bundesweit durchgeführten Lichttest der Deutschen Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes hin. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter können ab ersten Oktober die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge kostenlos überprüfen lassen. Nähere Informationen sind auf der Website www.licht-test.de einsehbar.
