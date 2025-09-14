1712 – Ladendieb gestoppt

Lechhausen – Am Freitag (12.09.2025) entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche packte. Der Mitarbeiter sprach die 42-Jährige daraufhin an und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige.

1713 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Spickel-Herrenbach – Am Freitag (12.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Eiskanal, bei der eine 58-Jährige leicht verletzt wurde.

Die 58-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal überquerte die Frau die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer war ebenfalls auf der Friedberger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und übersah die 58-jährige Fahrradfahrerin offenbar. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Fahrrad wird aktuell auf rund 100 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen silbernen BMW der 3er oder 5er Reihe.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1714 – Polizei klärt Hintergründe nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (13.09.2025) kam es zu einem Unfall in der Donauwörther Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 00.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähiger jeweils mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 28-Jährige selbst blieb unverletzt.

Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Donauwörther Straße gesperrt.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.