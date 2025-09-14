SCHWARZENBACH A.D.SAALE, LKR. HOF. In der Nacht zum Freitag entwendeten bislang Unbekannte einen VW Caddy im Gemeindeteil Hallerstein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der weiße VW Caddy mit grünen Firmenlogos an den beiden Seitentüren wurde am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, in Hallerstein auf der Ortstraße vor einem Anwesen geparkt. An dem Firmenfahrzeug waren die Kennzeichen BT-KB110 angebracht. Am Freitagmorgen, gegen 5.30 Uhr, stellte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs fest.

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum Freitag in Hallerstein verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst Angaben zum Verbleib des weißen VW Caddy machen können.

Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 entgegen.