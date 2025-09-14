FÜRTH. (881) Beamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen in der Nacht zum Sonntag (14.09.2025) einen Mann fest, der offenbar versuchte, in eine Arztpraxis einzubrechen. Ein Nachbar vernahm kurz zuvor verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei.



Die Mitteilung über den mutmaßlichen Einbruchsversuch ging kurz vor 00:30 Uhr beim Polizeinotruf ein. Ein Nachbar der Praxis in der Heiligenstraße bemerkte verdächtige Geräusche vom Balkon. Er vermutete, dass jemand gerade versuche, die Rolläden nach oben zu schieben, um ins Innere zu gelangen. Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Fürth, war der Täter bereits geflüchtet. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nach kurzer Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der mit über 1,5 Promille nicht unerheblich alkoholisierte Mann räumte daraufhin den Einbruchsversuch gegenüber den Beamten ein.

Gegen den 25-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



Erstellt durch: Marc Siegl