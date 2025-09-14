NÜRNBERG. (880) Ein Mann, der augenscheinlich mit einem Gewehr über der Schulter durch Schweinau lief, löste am Freitagabend (12.09.2025) einen Einsatz der Polizei aus. Beamte des USK Mittelfarnken nahmen die alkoholisierte Person fest.



Passanten alarmierten gegen 20:30 Uhr den Notruf, nachdem ihnen ein Mann aufgefallen war, der mit einem Gewehr über der Schulter hängend die Schweinauer Hauptstraße entlang lief. Die Einsatzzentrale der Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung nach der verdächtigen Person ein. Eine Streife des USK Mittelfranken konnte die Person wenige Minuten später auf Höhe der U-Bahnhaltestelle Schweinau antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei der Waffe, die der 57-jährige Mann mit einem Riemen an seiner Schulter trug, handelte es sich um ein Luftgewehr. Ein Atemolkoholtest verriet den Beamten, dass der Mann mit über zwei Promille zudem erheblich alkoholisiert war. Die Polizisten stellten die Waffe sicher.

Erstellt durch: Marc Siegl