1435. Polizeibeamter wird angefahren und leicht verletzt – Schwabing-West

Am Samstag, 13.09.2025, kam es im Stadtgebiet zu einer sich fortbewegenden Versammlung. Hierbei mussten zahlreiche Verkehrssperren durch die Polizei eingerichtet werden.

An einer dieser Sperren in der Hiltenspergerstraße, Ecke Karl-Theodor-Straße stand gegen 12:25 Uhr ein 20-jähriger Polizeibeamter. Ihm näherte sich eine 66-jährige Münchnerin mit einem Pkw, VW. Aufgrund der bestehenden Sperre zeigte der Polizeibeamte ihr an, dass sie stehen bleiben soll. Kurz darauf drehte er sich von dem Pkw weg. Daraufhin fuhr die 66-Jährige langsam an und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Wade des Polizeibeamten. Dieser begab sich anschließend zur Fahrerseite des Pkw. In diesem Moment fuhr die 66-Jährige erneut an und überrollte mit dem linken Vorderreifen den Fuß des Polizeibeamten. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Eine weitere Polizeibeamtin kam hinzu, doch trotz der Aufforderung anzuhalten, fuhr die 66-Jährige davon. Sie konnte später durch eine Polizeistreife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei wurde auch festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeige wurde die 66-Jährige vor Ort entlassen.

Der Polizeibeamte musst nicht medizinisch behandelt werden und blieb weiterhin dienstfähig.

Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1436. Jugendlicher versucht sich mit Kleinkraftrad Kontrolle zu entziehen – Obersendling

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 19:50 Uhr, fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung in der Forstenrieder Allee ein Kleinkraftrad auf, auf dem Fahrer und Sozius ohne Motorradhelm saßen.

Beim Versuch das Kleinkraftrad anzuhalten, beschleunigte dieses stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr der Fahrer zunächst in Richtung Wümseestraße und befuhr diese entgegen der dort geltenden Einbahnregelung in südliche Fahrtrichtung. Anschließend fuhr er quer durch eine Grünanlage auf die Drygalski-Allee.

Dort musste ein bis dato unbekannter Pkw-Fahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Kurz darauf schnitt die Streifenbesatzung an der Einmündung zur Constanze-Hallgarten-Straße dem Kleinkraftrad den Weg ab. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen Kleinkraftrad und Streifenwagen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Anschließend flüchteten der Fahrer und sein Sozius zu Fuß, konnten kurz darauf jedoch durch die Polizeibeamten gestellt werden. Beim Fahrer handelt es sich um einen 15-jährigen Schüler aus München, beim Sozius um einen 17-jährigen Münchner.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 15-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, zudem wurde das Kleinkraftrad unerlaubt in Gebrauch genommen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere der Fahrzeugführer, welcher aufgrund des Kleinkraftrads auf der Drygalski-Allee ausgebremst wurde, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1437. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Neuhausen-Nymphenburg

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 01:30 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in München. Hierbei wurde die über 80-jährige Bewohnerin durch eine Rauchgasintoxikation schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kommissariat 13 geführt.

1438. Person nach Fahrradsturz verstorben – Kirchheim

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit einem Fahrrad in einer privaten Tiefgarage in einem Wohnanwesen in Kirchheim. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und erlitt eine schwere Verletzung.

Er kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus, wo er zwei Tage später verstarb.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.