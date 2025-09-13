1434. Polizeieinsatz zur IAA Mobility 2025 – Versammlungsgeschehen am Samstag

Am Samstag, 13.09.2025, fanden im Tagesverlauf mehrere Versammlungen statt, die sich thematisch gegen die IAA aussprachen und polizeilich betreut wurden.

Zunächst ist hier die sich fortbewegende Versammlung mit der Bezeichnung „Mobilitätswende her“ zu nennen, bei der die Teilnehmer mit Fahrrädern unterwegs waren. Diese begann im Bereich des Luitpoldparks. Hier waren in der Spitze 700 Teilnehmer zugegen. Der Versammlungsweg ging unter anderem auch über Teile des Mittleren Ringes. Zu erwähnenswerten Störungen kam es im gesamten Ablauf darüber hinaus jedoch nicht. Die Versammlung endete gegen 14.30 Uhr mit der Schlusskundgebung am Karolinenplatz.

Im Anschluss fand mit dem Auftakt am Karolinenplatz die größte angemeldete Demonstration statt. Diese begann gegen 14.30 Uhr und endete gegen 17.50 Uhr im Bereich des Luitpoldparks. Hier waren in der Spitze bis zu 650 Personen vor Ort.

Im Rahmen dieser Demonstration zeigte eine über 80-jährige Frau eine Grußgeste mit nationalsozialistischem Hintergrund in Richtung der Versammlungsteilnehmer. Die Frau war keine Teilnehmerin an der Versammlung. Gegen sie wird nun wegen eines Verstoßes gegen § 86a StGB ermittelt. Bei der Zwischenkundgebung am Siegestor gegen 16.30 Uhr wurden an Fenstern von der Hochschule für Künste in der Akademiestraße durch zwei vermummte Personen rote Rauchtöpfe gezündet. Hierzu laufen nun die entsprechenden Ermittlungen.

Das Polizeipräsidium München war an diesem Tag im Gesamteinsatz zur IAA mit ca. 2.500 Polizeibeamten im Dienst.