WALDASCHAFF. Der 71-Jährige aus Waldaschaff konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

WALDASCHAFF. Seit Freitag wird ein 71-Jähriger aus Waldaschaff vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Aschaffenburger Polizei sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Der 71-jährige wurde zuletzt am Freitag gegen 18:30 Uhr im Bereich Gänsweg gesehen. Seitdem gilt er als vermisst.

Er wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

Circa 70 kg

Kurze graue Haare

Schwarze Hose, der Rest ist nicht bekannt

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2230 entgegengenommen.